Irakiske styrker: – Rykker fram i Mosul

Et industriområde i Vest-Mosul er blitt frigjort, opplyste det irakiske militæret tirsdag.

– Vår styrker heiste det irakiske flagget etter å ha påført fienden tap, heter det i uttalelsen.

Det har vært harde kamper mellom IS og regjeringsstyrkene og deres allierte etter at de gikk inn i Vest-Mosul tidligere i år. Kampene har gått hardt utover sivilbefolkningen, og over hundre mennesker ble drept da en bygning i byen ble bombet av den USA-ledede koalisjonen i Irak i midten av mars.

