Danmark åpner for å utplassere flere soldater i Afghanistan

De to forsvarsministrene møttes i København tirsdag. Ifølge Hjort Fredriksen har både Danmark og en rekke andre NATO-land nylig mottatt en forespørsel fra USA om hvorvidt de kan sende flere soldater til Afghanistan.

–Det er problemer i Afghanistan, og det er viktig å delta der. Dersom man ser for seg det verste scenarioet, at Afghanistan bryter sammen, så ville det sendt millioner av mennesker på flukt, som også vil komme hit til Europa, sa forsvarsministeren under en felles pressekonferanse med Mattis.

Danskene har i dag 97 soldater i Afghanistan. De er utplassert for å styrke afghanernes evne til å ivareta egen sikkerhet, hovedsakelig gjennom opplæring og rådgivning. Dersom danskene øker tilstedeværelsen, vil de nye soldatene gjøre det samme.

Ifølge flere amerikanske medier vurderer USA å utplassere opptil 3.000 flere soldater i Afghanistan for å kjempe mot IS, al-Qaida og Taliban.

–I Afghanistan kjemper vi mot en målrettet fiende, sa Mattis, som uttrykte bekymring for at disse islamistiske gruppene fortsatt har fotfeste i landet.

Den danske militæreksperten Mikkel Vedby Rasmussen ved universitetet i København ser imidlertid ikke poenget i å bruke mer ressurser i det konfliktherjede landet.

–Jeg spør meg selv hvor lang tid vi skal fortsette med å investere i en konflikt som vi ikke har vunnet, og som det ikke er noen utsikt til at den afghanske regjeringen kan vinne, sier han, og legger til at ressursene heller bør brukes til å trene kurdiske frihetskjempere, eller til å styrke forsvaret mot Russland i Baltikum.

