250 fryktes å ha druknet i de siste kantringene i Middelhavet

Nesten 250 mennesker har etter alt å dømme druknet i Middelhavet de siste dagene etter at to båter sank, opplyser FNs høykommissær for flyktninger.