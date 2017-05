Trump gratulerte Macron på telefonen

Det opplyser talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer.

Trumps første reaksjon på Macrons valgseier kom på Twitter allerede søndag. Der gratulerte han Macron med seieren og skrev at han ser fram til å samarbeide med ham.

Den nyvalgte franske presidenten mottok mandag også en telefon fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som gratulerte 39-åringen og sa at seieren gir håp for EUs framtid.

De to ble også enige om å møtes ansikt til ansikt under NATOs toppmøte i Brussel, og begge var enige om at det er viktig å løse problemene som preger forholdet mellom Tyrkia og EU, ifølge Erdogans kontor.

