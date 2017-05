Merkel vinner i viktig delstatsvalg

Ifølge prognosen tidlig mandag morgen får CDU 32 prosent av stemmene.

Sosialdemokratene (SPD) ligger an til å få 27,2 prosent, hvilket er et stort nederlag for partiet, som i dag sitter med makten i delstaten sammen De grønne og SSW, et regionparti som representerer dansker og frisere. Det er også et slag i ansiktet på SPDs nye leder Martin Schulz, som mange har store forventninger til foran det tyske parlamentsvalget 24. september.

– Dette går veldig inn på oss, og vi er svært ulykkelige. Vi hadde ventet et bedre resultat, sa Schulz etter at nederlaget var et faktum.

SPD tapte også det forrige delstatsvalget, i Saarland, i mars.

Jamaica-koalisjon

Til tross for valgnederlaget, er det ikke klart hvem som vil danne den neste koalisjonen i Schleswig-Holstein. De grønne får 12,9 prosent av stemmene, mens Fridemokratene (FDP) får 11,5 prosent, ifølge prognosene.

Hvis det er opp til Daniel Günther, CDUs toppkandidat i Schleswig-Holstein, danner han en såkalt Jamaica-koalisjon, oppkalt etter fargene på de tre partiene som skal dele på makten, som også er fargene på Jamaicas flagg. I tillegg til CDU (svart) er det de liberale FDP (gul) og De grønne (grønn).

–Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har FDP som ønskepartner, men jeg står alltid til rådighet for samtaler med De grønne, sier Günther.

AfD inn

Det høyreorienterte partiet Alternativ for Tyskland (AfD) får ifølge prognosene 5,9 prosent av stemmene, hvilket er tilstrekkelig til å bli representert i delstatsforsamlingen.

Valgdeltakelsen lå på 64,2 prosent, og 16-åringer kunne for første gang stemme ved delstatsvalget. Utdanning, infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen.

14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september.

(©NTB)