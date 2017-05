Libyske styrker sier de har gjenerobret havnen i Benghazi fra jihadister

Havnen har vært ute av drift siden ytterliggående islamister inntok havnen og andre deler av byen for tre år siden.

Mandag meldte imidlertid libyske styrker knyttet til kommandanten Khalifa Haftar at de hadde inntatt den strategisk viktige havnen. De skal også ha drevet jihadister knyttet til al-Qaida bort fra områder som ligger nær havnen, som al-Lathama og det lokale markedet.

En talsmann for styrkene, Riyadh al-Shuheibi, sier at styrkene, som støttes av den internasjonalt anerkjente regjeringen, vil fortsette operasjonen i Benghazi for å presse jihadistene bort fra resten av byen.

Militære kilder bekreftet mandag kveld at det pågikk kamper, og at det kunne høres eksplosjoner i nærheten av slagmarken.

Ytterliggående islamister tok kontroll over store deler av Libya etter at landets autoritære leder Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011.

(©NTB)