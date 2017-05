Lederen av IS i Afghanistan drept av afghanske spesialstyrker

Hasib tok over ledelsen av IS i Afghanistan etter Hafiz Said Khan som ble drept i et amerikansk droneangrep i fjor. Ifølge en uttalelse fra den afghanske regjeringen ble Hasib og flere ledere i IS i Afghanistan drept i operasjonen.

Hasib regnes for å være personlig ansvarlig for å ha beordret angrepet på det militære sykehuset i Kabul i mars, der 49 mennesker ble drept og 76 såret.

Afghanske og amerikanske spesialstyrker opererer sammen i Nangarhar-provinsen. Så sent som lørdag ble to amerikanske soldater drept i dette området, dagen før operasjonen som førte til at Abdul Hasib ble drept.

Amerikanske styrker har gjennomført luftangrep i flere måneder mot IS-posisjoner i provinsen, inkludert kjempebomben «Alle bombers mor» som ble sluppet 13. april.

Selv om IS har vært aktive i Afghanistan siden 2015, har ekstremistgruppa aldri hatt mer enn 3.000 krigere i landet.

