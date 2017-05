Le Pen retter blikket mot valg til nasjonalforsamling 

– Franskmennene har valgt en ny president. De har stemt for kontinuitet. Jeg har ringt Macron fordi jeg ønsker det beste for Frankrike, og jeg ville ønske ham lykke til, sa Le Pen i en tale kort tid etter at de første prognosene ble lagt fram søndag kveld.

Ifølge prognosene vil Macron vinne presidentvalget med over 65 prosent av stemmene.

Macrons valgmedarbeidere forteller at telefonsamtalen fant sted like før valglokalene stengte. De beskriver samtalen som «vennlig».

Le Pen sa i sin tale at valget også har røsket opp i gamle partistrukturer i Frankrike, og at kampen nå står mellom «patrioter» og «nyliberalister».

– Det er denne kampen vi vil utkjempe i valget til nasjonalforsamling, og i den kampen vil jeg stå i front, sa hun.

Frankrikes statsminister Bernard Cazeneuve fastslår allerede at Macron har vunnet presidentvalget.

I en pressemelding skriver statsministeren at prognosene vitner om klartenkte velgere som avviser «ytre Høyres dødelige prosjekt». Han kaller også prognosene en omfavnelse av EU.

