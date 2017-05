Lang ventetid for franske velgere i Montreal

Valglokalene på Saint-Pierre-et-Miquelon, ei øygruppe som ligger sør for Newfoundland utenfor østkysten av Canada, åpnet klokka 12 norsk tid lørdag. Senere åpnet valglokaler flere andre steder, blant annet på i Fransk Guyana og i provinsen Quebec i Canada.

Den franske generalkonsulen i Montreal opplyste at mer enn 57.000 personer hadde registrert seg for å stemme i byen.

Ifølge Le Monde ble det i første valgrunde meldt om svært lange køer i Montreal. Lørdag var det noe kortere ventetid for de oppmøtte, men enkelte måtte likevel vente i inntil to timer før de kunne avlegge sin stemme.

En av de oppmøtte var Jean-Jacques Berjot, som har bodd utenfor Frankrike siden 1983. Han sier at til tross for at køen i løpet av kort tid strakte seg til nabogatene, så var det god stemning blant de oppmøtte.

I første valgomgang stemte om lag 40,5 prosent av de stemmeberettigede i Montreal.

