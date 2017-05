Ekspert: – Nå er Hollande gjenvalgt

– Nå er Hollande gjenvalgt, sier Malnes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet, er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden. De er begge to moderate sentrumspolitikere. Marine Le Pen sa i sin tale at velgerne hadde stemt for kontinuitet, og det har hun for så vidt rett i. Dette er kontinuitet, utdyper han.

Statsviteren tror likevel det kan ha symbolsk betydning at Macron ikke kommer fra de etablerte partiene. Macron har i likhet med Hollande bakgrunn fra Sosialistpartiet, men har brutt ut og dannet sin egen sentrumsbevegelse En marche! (På vei!).

– Så gjelder det at han ikke roter bort muligheten, slik Hollande gjorde, sier Malnes.

Frankrike skal holde valg til nasjonalforsamling i juni. Der må Macron sikre seg et solid grunnlag hvis han skal klare å bli en effektiv president.

– Han har en veldig ung politisk bevegelse som i de ulike valgkretsene vil konkurrere med politikere som er godt forankret og noen ganger svært populære i sine lokalmiljøer. Det er ikke verdens enkleste oppgave å være nykommer i en slik konkurranse, sier Malnes.

– Men med en såpass klar seier i presidentvalget vil han nok også få mye av den dynamikken som gang på gang har gjort at den som vinner presidentvalget, også får det som trengs i valget til nasjonalforsamling, sier han.

(©NTB)