Boko Haram har frigitt mange av de bortførte Chibok-jentene

Militære myndigheter i Nigeria sier at 83 av Chibok-jentene er frigitt, men har ikke offentliggjort navnene på jentene ennå. Den ekstremistiske gruppa Boko Haram bortførte 276 jenter fra en skole i Chibok i delstaten Borno i april 2014. Kilder hos myndighetene opplyser at de siste frigitte jentene ble funnet lørdag nær byen Banki på grensa mellom Nigeria og Kamerun og blir nå tatt hånd om av det militære.

Usikkerhet

Fra før av har 21 jenter blitt satt fri, sist i oktober i fjor etter at Røde Kors fikk forhandlet fram en avtale. Ifølge myndighetene var det da 195 jenter igjen.

Mens de militære nå opplyser at 83 jenter er frigitt, har en talsperson for myndighetene operert med 62 jenter, og det er noe usikkerhet rundt hvorvidt de militære i sitt tall inkluderer de tidligere 21 frigitte jentene.

Sikkerhetskildene i Banki i delstaten Borno sier «minst 80 Chibok-jenter» hadde blitt fraktet dit.

Brukt

Enoch Mark, en av foreldrene som hadde to døtre blant de savnede jentene, sier han har blitt informert om at rundt 80 jenter er satt fri og at han venter spent på høre om det inkluderer hans barn.

Regjeringen i det afrikanske landet uttalte i midten av april at de var i forhandlinger med den islamistiske opprørsgruppa om løslatelse av om lag 83 jenter.

Siden begynnelsen av 2014 skal Boko Haram ifølge Amnesty ha bortført mer enn 2.000 gutter og jenter i Nigeria, som de mener blant annet brukes som soldater, sexslaver eller til å gjennomføre selvmordsangrep.

En av jentene som tidligere maktet å flykte fra Boko Haram har bedt det internasjonale samfunnet om å ikke glemme jentene som fortsatt er i gruppens varetekt.