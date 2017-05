May lover kamp om stemmene i parlamentsvalget

Fredag kveld ble det klart at Mays konservative parti hadde hatt mest framgang i et lokalvalg for et regjeringsparti på 40 år, ifølge BBC. Statsministeren var tydelig på at til tross for det svært gode valgresultatet, så skal hun kjempe for hver eneste stemme i parlamentsvalget som holdes 8. juni.

Partiet har gått fram med over 550 seter og sikret kontroll over elleve nye kommunestyrer. Det meste av framgangen gikk på bekostning av opposisjonspartiet Labour og uavhengighetspartiet UKIP.

– Jeg vil ikke ta noe for gitt. Det vil heller ikke teamet mitt, for det står for mye på spill, sa May etter at resultatene kom inn. Hun la til at det er kun seier for de konservative i parlamentsvalget som vil gi henne best mulig utgangspunkt for å sikre en best mulig brexit-avtale for Storbritannia.

Labour mistet over 300 seter og kontroll over sju kommunestyrer. Labour-leder Jeremy Corbyn sa fredag at partiet står overfor en historisk vanskelig oppgave for å ta tilbake makten, og han beskrev resultatet i lokalvalget som blandet.

Partiet mistet blant annet kontrollen i Glasgow, hvor de har sittet med makten sammenhengende i 40 år. Der fikk det skotske uavhengighetspartiet SNP flest stemmer, men partiet sikret ikke flertall. Innad i Skottland er det likevel de konservative som hadde størst framgang.

I alt omfatter torsdagens valg seks metro-ordførere og 4.851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 kommunestyrer. Blant disse er alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England.

De konservative har vunnet fire av seks av de nye metro-ordførerne. Ordførerne har først og fremst ansvar for økonomisk utvikling, men enkelte har noe mer makt.

(©NTB)