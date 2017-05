Macron hevder valgkampen hans er hacket

–Bevegelsen En Marche! (Fremad) er blitt offer for en massiv og samordnet hacking i kveld, hvilket har ført til spredning av intern informasjon på sosiale medier, skriver Macrons valgapparat i en uttalelse.

Sår tvil

Ifølge dem er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.

Avsløringene kommer to dager før franskmennene går til valgurnene for å velge mellom Macron eller ytre høyre-kandidat Marine Le Pen som sin neste president.

– Filene som sirkulerer ble ervervet for flere uker siden etter hacking av private og profesjonelle innbokser hos flere av partiets medlemmer, sier heter det i en pressemeldingen.

Frankrikes innriksdepartement har ikke kommentert opplysningene fordi det kan komme til å påvirke utfallet av valget.

Ikke WikiLeaks

De siste meningsmålingene viser at Macron den siste uka etter presidentdebatten og før valget har økt sin ledelse på Le Pen og ser ut til å vinne presidentvalget med klar margin.

Nettsiden WikiLeaks har via Twitter linket til dokumentene som er lagt ut, og skriver at det dreier seg om flere titusener av eposter, foto, vedlegg fram til 24. april, i alt 9 gigabytes med informasjon. WikiLeaks opplyser at de ikke står bak hackingen, men at de vil gå gjennom deler av materialet.

(©NTB)