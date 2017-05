Flere barneskoleelever omkom i bussulykke i Tanzania

Ifølge politiet fraktet bussen elever fra en barneskole i Arusha som skulle ha eksamen lørdag.

–Dette er en stor tragedie, sier Innocent Mushi, som er rektor ved elevenes skole.

Han sier videre at 12 gutter og 17 jenter mellom 12 og 13 år omkom i ulykken. Samtidig sier politiet at til sammen 32 barn omkom i tillegg til to lærere og bussjåføren da bussen kjørte av veien og ned i en ravine. Politiet sier det var glatt på veien som følge av regn da ulykken skjedde.

I tillegg til de som omkom, ble fire andre mennesker skadd i kollisjonen, som fant sted i Karatu nord i landet.

Arbeidet med å hente de omkomne ut av bussen er nå avsluttet, og politiet etterforsker hva som skjedde.

Landets president John Magufuli omtaler ulykken som en nasjonal tragedie.

–Ulykken har knust disse barnas drømmer. De forberedte seg på å tjene nasjonen, skriver han i en uttalelse lørdag.

