Ung mann drept i uro i Venezuela

En 22 år gammel mann døde fredag etter at han ble truffet i hodet av et prosjektil i den nordvestlige byen Valencia, opplyser sykehuskilder.

Byens ordfører bekrefter dødsfallet.

Massedemonstrasjoner brøt ut over hele Venezuela i starten av april. Demonstrantene krever at president Nicolás Maduro går av og at det utskrives nyvalg.

Torsdag ble en student skutt og drept under et studentmøte i delstaten Anzoategui. Samme dag ble en politimann drept da han ble skutt under en demonstrasjon i delstaten Carabobo vest for Caracas.

Etter en måned med protester har minst 36 personer mistet livet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I Valencia er det meldt om plyndring og sammenstøt. Ifølge kilder har byens befolkning startet å hamstre basisvarer. Det lokale handelskammeret opplyser at minst 70 butikker har blitt raidet siden tirsdag.

Opposisjonen har oppfordret kvinner til å kle seg i hvitt, en tradisjonell måte å vise motstand på, og demonstrere lørdag mot det de omtaler som et undertrykkende regime.

