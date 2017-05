Tysk krisemøte om ekstremisme i hæren

Over hundre ledere fra forsvarsmyndighetene og det tyske militæret deltok på det lukkede møtet i Berlin, der diskusjonene var åpne og ærlige, ifølge kilder.

Hensikten skal ha vært å finne ut hvordan den høyreekstreme soldaten, kjent som Franco A, fikk fortsette i hæren tross kjennskap til holdningene hans. Militærets tilnærming til lederskap var også et tema, og von der Leyen skal ha sagt at det ikke fungerer bra nok.

Von der Leyen avlyste denne uka en reise til USA etter nye avsløringer om den tyske hæren, i kjølvannet av pågripelsen av Franco A. Han er en 28 år gammel soldat som i forrige uke ble pågrepet, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon motivert av fremmedhat.

Tyske myndigheter har iverksatt gransking av omfanget av høyreekstreme strømninger i landets væpnede styrker og hvordan holdningene håndteres.

Franco A skal over lang tid ha stått for høyreekstreme synspunkter og skrev blant annet i 2014 hovedoppgave på et universitet som inkluderte «ekstremistiske synspunkter». Han ble kun ilagt en advarsel.

Forsvarsministeren har fått sterk kritikk etter avsløringene. Generalsekretær Katarina Barley i Sosialdemokratene sier Von der Leyen bare prøver å skaffe seg ryggdekning i saken. Venstrepolitikere i den tyske nasjonalforsamlingen har reagert kraftig på at brakker i hæren fremdeles oppkalles etter soldater fra nazitiden.

– Denne svinestien som hyller de væpnede styrkene i Nazi-Tyskland, må ryddes opp i, sier talskvinne for venstrepartiet Die Linke, Ulla Jelpke.

(©NTB)