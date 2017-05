Somalias riksrevisor får sparken etter at minister ble drept

Riksrevisor Nur Jimale Farah fikk fredag sparken av regjeringen etter at landets minister for offentlig arbeid og gjenoppbygging, 31 år gamle Abbas Abdullahi Siraji, ble drept onsdag.

Siraji ble skutt av sikkerhetsvakter utenfor presidentpalasset da han kom kjørende i sin egen bil. Det viste seg at vaktene, som var ansatt som livvakter for riksrevisoren, feilaktig trodde at Siraji var en islamistisk angriper.

Tre av riksrevisorens livvakter er pågrepet for å ha utført drapet, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Riksrevisorkontorets nestleder overtar midlertidig vervet som riksrevisor i påvente at av regjeringen utpeker Farahs erstatter. Farah selv motsetter seg oppsigelsen. Han hevder regjeringen ikke kan gi ham sparken uten støtte fra nasjonalforsamlingen.

Sikkerhetsnivået i Mogadishu er høyt etter at ekstremistgruppen al-Shabaab flere ganger har forsøkt å angripe presidentpalasset, militærleirer og hoteller. Det er uvanlig at en statsråd kjører rundt uten beskyttelse.

Siraji var født i Somalia, men vokste opp og fikk utdanning i en av verdens største flyktningleirer, Dadaab i Kenya. I fjor ble han valgt inn i nasjonalforsamlingen, og i februar ble han utpekt til statsråd. Regjeringen gir uttrykk for dyp fortvilelse og sier han var en lysende stjerne.

(©NTB)