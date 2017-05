Sikre soner i Syria innføres ved midnatt

– FN, USA og Saudi-Arabia stiller seg positive til avtalen, sier viseforsvarsminister Aleksander Fomin til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Russland, Tyrkia og Iran står bak avtalen om å etablere sikre soner for sivile i Syria. Det syriske regimet støtter også avtalen som ble signert i Astana i Kasakhstan torsdag, opplyser russiske myndigheter.

Det opprettes fire sikre soner i det nordlige, sørlige og østlige Syria. Ifølge et utkast til avtalen blir slike soner opprettet blant annet i Idlib, deler av Homs, i sør og i opposisjonsenklaven Ghouta ved Damaskus.

Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.

Flyforbud

Det innføres flyforbud over de sikre sonene. Forbudet inkluderer kampfly fra den USA-ledede koalisjonen og det syriske luftvåpenet.

Kampfly fra den amerikanskledede koalisjonen får imidlertid fortsatt utføre oppdrag mot IS i spesifikke områder, men altså ikke i de sikre sonene, opplyste Russlands utsending til forhandlingene i Astana, Aleksander Lavrentjev, til russiske nyhetsbyråer fredag.

Russiske myndigheter har opplyst at landet kommer til å gjøre alt som står i dets makt til å sikre at flyforbudet opprettholdes.

Det har mange ganger blitt tatt til orde for å opprette flyforbudssoner i Syria. Hvis avtalen som trer i kraft ved midnatt natt til lørdag fungerer, vil det i så fall være første gang i løpet av den sju år lange krigen at man lykkes.

Kan bli utvidet

Avtalen som ble inngått i Astana kan bli utvidet til å omfatte flere områder i Syria, opplyste det russiske forsvarsdepartementet og landets militære ledelse fredag.

Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell. Russland opphevet avtalen i forrige måned etter at USA utførte et rakettangrep mot en syrisk luftforsvarsbase.

Samtalene med USA kan bli gjenopptatt snarlig, opplyser general Sergej Rudskoj.

Han opplyser også at andre land enn Russland, Tyrkia og Iran kan få en viktig rolle å spille i arbeidet med å sikre de fire sonene.

Skeptisk opposisjon

Ikke alle er like optimistiske med tanke på at avtalen vil fungere etter hensikten.

Mens avtalen ble undertegnet av Russland, Syria og Iran, som i utgangspunktet støtter ulike parter i konflikten, ropte et medlem av den syriske opposisjonsdelegasjonen ut sin protest, hvorpå han forlot konferansesalen.

Opposisjonen er sterkt imot at Iran var med på fredskonferansen. De anklager landet for å delta i krigen som har kostet 400.000 mennesker livet.

