Norsk statsborger pågrepet etter aksjon mot skole i Somaliland

UD bekrefter overfor rikskringkasteren at en nordmann er pågrepet i den de facto uavhengige republikken i Somalia.

– Utenriksdepartementet er kjent med at to mindreårige norske statsborgere er blitt hentet ut av en skole i Hargeisa, Somalia i en politiaksjon. UD bekrefter også at en norsk borger er arrestert i Somalia, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen til NRK.

Aksjonen mot skolen fant sted tirsdag. Etter det NRK erfarer er den norske statsborgeren en av dem som driver skolen, som skal være et internat etablert av norsksomaliere og somaliere bosatt i Storbritannia. Det er ukjent hvorfor personen er pågrepet, ifølge NRK.

Justisdepartementet skal ifølge kanalen være orientert om saken. UD bekrefter at ambassaden i Nairobi har vært i kontakt med vedkommende, som har fått tilbud om konsulær bistand.

