Nord-Korea mener CIA vil drepe Kim

CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning «klekket ut en ond plan» som inkluderer uspesifiserte «biokjemiske substanser» for å drepe Nord-Koreas unge leder under offentlige opptredener i Pyongyang, heter det i en uttalelse fra nordkoreanske myndigheter.

– CIA kan ta livet av folk ved å bruke biokjemiske stoffer som omfatter radioaktive substanser og giftige nanopartikler. Dette er den beste måten å gjøre det på og krever ikke direkte tilgang til offeret. De dødelige resultatene vil vises etter seks eller tolv måneder, heter det videre i uttalelsen som er formidlet av landets statlige medier.

Anklagene kommer samtidig som spenningen i regionen er stadig økende, med krigsretorikk fra begge parter.

CIA har blitt anklaget for drapsforsøk også andre steder i verden. CIA gjorde over 600 forsøk på å drepe Fidel Castro under hans levetid, ifølge cubanske kilder, mens Venezuelas tidligere president Hugo Chávez, som døde av kreft, flere ganger hevdet at CIA ville drepe ham.

(©NTB)