Mistenkt IS-kriger pågrepet i Tyskland

Den 29 år gamle mannen er mistenkt for å krige for Nusrafronten i 2012, al-Qaidas tidligere syriske fløy, for så å melde seg inn i IS i 2013. Aktoratet mener 29-åringen var involvert i væpnede aksjoner for å ta de to syriske byene Dibdi Afnan i november 2012 og Tabqa i februar 2013.

Mannen, bare kalt Ahmed A som følge av tyske personvernslover, ble pågrepet i delstaten Sachsen, nær byen Leipzig.

Det er fortsatt uklart hvordan og hvorfor 29-åringen kom til Tyskland.

