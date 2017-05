Le Pen: Franskmenn over hele landet er sinte

To dager etter at hun møtte sentrumskandidat Emmanuel Macron i den siste TV-debatten før søndagens valg, vedgår Le Pen at tonen var amper.

– Mine ord var ingenting annet enn en refleksjon av sinnet som vil eksplodere i dette landet, sier høyrenasjonalisten til radiostasjonen RTL.

Hun gjentok kritikken av Macron som elitens kandidat og sa at det franske folk har fått nok av den politiske og økonomiske situasjonen landet er i.

De siste årene har Le Pen forsøkt å gi partiet Nasjonal front et mer moderat image. Partiet ble stiftet av hennes far og har lenge vært beskyldt for å nøre oppunder rasisme og antisemittisme.

