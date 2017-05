Indisk høyesterett opprettholder dødsdommer etter gjengvoldtekt

De fire mennenes forsvarere besluttet å anke dommen fra 2013 inn for høyesterett. Høyesteretten slo fredag fast i en kjennelse at anken forkastes.

– Høyesterett opprettholder domsavsigelsen etter å ha gått gjennom bevismateriale og lyttet til argumenter fra påtalemyndigheten, sier M.L. Sharma, som er forsvarer for to av de fire mennene.

Han legger til at forsvarerne nå vurderer om de skal gjøre et siste framstøt og be høyesterett omgjøre fredagens beslutning.

Seks menn ble dømt for brutal voldtekt mot den 23 år gamle legestudenten på en buss i New Delhi i desember 2012. Kvinnen fikk store skader og døde senere på sykehus. Saken skapte overskrifter verden over og satte fart i debatten om seksuell trakassering og kvinners sikkerhet i det offentlige rom i India.

Fire av de seks mennene ble i 2013 dømt til døden ved hengning, mens en femte ble funnet død i fengselscellen. Den sjette var under 18 år da han ble dømt, og sonet tre år ved en rehabiliteringsinstitusjon for ungdom. Han ble deretter løslatt, gitt ny identitet og fikk rullebladet slettet, til store protester fra kvinnegruppen Delhi Commikssion of Women, som anket beslutningen til høyesterett.

Høyesterett avviste anken i desember 2015 og opprettholdt løslatelsen av mannen.

