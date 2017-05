Harde fronter når fransk valgkamp går mot slutten 

Både Marine Le Pen fra ytre høyre og liberale Emmanuel Macron benyttet siste dag av valgkampen til å komme med harde utfall mot hverandre. Mens Le Pen erklærte at hun gir uttrykk for folkets raseri og stemplet Macron som elitenes mann, slo Macron tilbake og anklaget Le Pen for å utnytte usikkerheten som mange franskmenn føler.

De to kandidatene ser for seg en vidt forskjellig framtid for landet. Mens Le Pen håper at Frankrike følger britenes eksempel og stemmer nei til EU i en folkeavstemning hun vil arrangere i september, ønsker Macron seg et sterkere og mer integrert EU.

Macron øker forsprang

Onsdagens TV-duell ser ikke ut til å ha gått i Le Pens favør, skal man tro en meningsmåling som ble offentliggjort fredag. Der får Macron støtte fra 62 prosent av de spurte, mens Le Pen må nøye seg med 38 prosent. Dermed går Macron fram tre prosentpoeng sammenlignet med en måling som ble gjort før TV-debatten. Begge målinger er utført av Elabe for BFM TV og L'Express.

I et intervju fredag innrømmer Le Pen at tonen var amper.

– Mine ord var ingenting annet enn en refleksjon av sinnet som vil eksplodere i dette landet, sa høyrenasjonalisten til radiostasjonen RTL.

Hun kritiserte Macron for å være elitens kandidat og sa at det franske folk har fått nok av landets nåværende politiske og økonomiske situasjon, som hun mener hennes 39 år gamle motkandidat vil videreføre.

– Utnytter sinnet

Macron hadde en annen versjon. Han mener at velgerne er oppgitt over hvor lite effektiv regjeringen er, og at Le Pen ikke representerer noen som helst.

– Madame Le Pen snakker ikke på vegne av noen. Madame Le Pen utnytter sinne og hat, sa Macron til den samme radiostasjonen.

Selv om Macron har en soleklar ledelse på meningsmålingene, er det én bekymring som tynger før søndagens avgjørende valgrunde: Mange franske velgere, spesielt på ytterste venstrefløy, sier de ikke vil stemme på noen av kandidatene. Det til tross for at Macron med sin ett år gamle bevegelse «En Marche!» (Fremad!) fremstiller seg selv som en sentrumskandidat som ønsker å samle folket.

Studentprotest

Fredag sørget studenter for å sperre inngangene til ti ungdomsskoler i Paris ved hjelp av blant annet søppeldunker, i protest mot begge kandidatene.

«Verken Le Pen eller Macron, verken fedrelandet eller sjefen», sto det på plakatene, med referanse til Le Pens nasjonalistiske budskap og Macrons fortid i finansverdenen.

Macron har svart med å si at alle som respekterer det moderne franske demokratiet, også må respektere alternativene de har søndag, etter at de ni andre kandidatene røk ut i første runde.

Macron brukte fredag formiddag til å møte velgere i byen Rodez sørvest i Frankrike, der han ruslet rundt i de smale gatene, dro innom en kafé og stilte opp på bilder sammen med velgere som ønsket ham lykke til.

Han sa også at han allerede har bestemt hvem han vil ha som statsminister hvis han vinner valget søndag, men han røpet ikke hvem det er.

(©NTB)