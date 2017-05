Godt lokalvalg for Theresa May

De endelige resultatene viser at de konservative har gått fram med mer enn 550 seter og sikret kontroll over elleve kommunestyrer, ifølge BBC. Det er den største framgangen i lokalvalg for et regjeringsparti på mer enn 40 år.

Partiet får 1.900 representanter, mens opposisjonspartiet Labour ender med 1.151.

Labour-leder Jeremy Corbyn innrømmer at partiet står overfor en stor utfordring i forkant av parlamentsvalget 8. juni.

– Jeg er skuffet over alle Labour-nederlagene i lokalvalgene. Vi har fem uker på å vinne parlamentsvalget så vi fundamentalt kan endre Storbritannia, sier Corbyn.

– Vi vet at det ikke er noen enkel jobb. Det er en utfordring av historiske dimensjoner, fortsetter han.

Skottland og Wales

I alt omfatter torsdagens valg seks metro-ordførere og 4.851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 kommunestyrer. Blant disse er alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England.

Labour mister 320 seter, og kontroll over sju kommunestyrer, deriblant Glasgow. Der er Det skotske nasjonalistpartiet SNP største parti, og de skal nå forsøke å få på plass enten et samarbeid eller en mindretallsadministrasjon i byen for første gang.

SNP sikret 431 seter, 31 flere enn hva de hadde. Innad i Skottland er det likevel de konservative som hadde størst framgang. De gikk opp fra 164 seter til 276.

Labour har fortsatt flest representanter i Wales, men partiet mister 107 seter.

UKIP mistet alle

Liberaldemokratene får 441 seter, mens avhengighetspartiet UKIP nærmest er utradert. Av de 114 setene partiet skulle forsvare i valget, mistet de alle. Derimot vant de ett nytt sete.

– UKIP er i total oppløsning. Det tror jeg vi kommer til å se i parlamentsvalget i juni også, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til NTB. Storbritannia-eksperten tror UKIP først og fremst har tapt seter til de konservative.

Beste på et tiår

Før de endelige resultatene var klare, lå de konservative an til å gjøre sitt beste lokalvalg på et tiår.

– For Labour er tilbakegangen et ekstra dårlig tegn fordi de som regel gjør det godt i lokalvalg. De konservative har tradisjonelt sett ikke hatt så godt fotfeste i deler av industriområdene nord i England og i Skottland og Wales. Framgang her er et godt tegn for dem før valget, sier Mustad.

Valget er det første etter at Theresa May ble statsminister og ses på som en test for henne og det konservative partiet før parlamentsvalget 8. juni. Jan Erik Mustad peker på at framgang i lokalvalg ikke er direkte overførbart til parlamentsvalget siden valgordningene er forskjellige.

– Men vi kan jo lese noen tendenser ut av resultatene med de konservatives framgang og Labours tilbakegang, sier Mustad.

Mays konservative parti har også gjort det svært godt i de siste meningsmålingene foran parlamentsvalget 8. juni. Målinger i The Times denne uka viser ifølge AFP en oppslutning på 48 prosent for de konservative, mot Labours 29 prosent.

– Målingene i det siste viser den største ledelsen for de konservative siden Thatcher var partileder, sier Mustad.

