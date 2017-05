Flyforbud over sikre soner i Syria

Russlands president Vladimir Putin antydet tidligere denne uken i samtaler med sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan at det mest trolig blir innført flyforbud over de sikre sonene.

Fredag bekreftet en russisk representant at det blir innført flyforbud over de sikre sonene. Forbudet omfatter også kampfly fra den USA-ledede koalisjonen, opplyser Aleksander Lavrentjev til russiske nyhetsbyråer.

Heller ikke det syriske luftvåpenet får lov til å fly over de sikre sonene.

Kampfly fra den amerikanskledede koalisjonen får imidlertid fortsatt utføre oppdrag mot IS i spesifikke områder, men altså ikke i de sikre sonene, opplyser Lavrentjev.

USAs president Donald Trump har sagt at han ønsker at det dannes sikre soner, og Putin sa onsdag at han i en telefonsamtale med Trump fikk inntrykk av at den amerikanske presidenten støtter planen. FNs generalsekretær António Guterres sier han er oppmuntret over avtalen.

Avtalen går ut på at det opprettes fire sikre soner i det nordlige, sørlige og østlige Syria. Ifølge et utkast til avtalen blir slike soner opprettet blant annet i Idlib, deler av Homs, i sør og i opposisjonsenklaven Ghouta ved Damaskus.

Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.

