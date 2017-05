Diplomatiske samtaler mellom USA og Russland i New York

Utenriksdepartementet opplyser i en kort uttalelse fredag at statssekretær Tom Shannon skal møte Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov i New York neste uke. Der skal det diskuteres «en rekke bilaterale saker».

Samtalene som starter mandag, skal etter planen ta opp temaer som lenge har skapt irritasjon og spenninger i forholdet mellom de to landene, og som er med på å hindre samarbeid om større saker.

I april møtte USAs utenriksminister Rex Tillerson Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva. De to var da enige om at det er viktig å bedre dialogen mellom USA og Russland, spesielt når det gjelder uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange borgerkrigen.

Riabkov uttaler at møtet hans med Shannon blant annet skal dekke spørsmål knyttet til hvordan diplomatiske representanter i de to landene opererer.

(©NTB)