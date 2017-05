Det islandske boret «Thor» skal temme vulkanens kraft

4,7 kilometer under jordoverflaten er trykket høyt og temperaturen opp mot 427 grader. Teknikerne håper de kan få tilgang til gass som kan brukes til å drive turbiner, som i sin tur skal generere ren elektrisitet.

Landet har lenge hentet varme fra under jordens overflate i en prosess om kalles geotermisk energi, men denne nye geotermiske brønnen forventes å skape langt mer elektrisitet ettersom den ekstreme varmen og det ekstreme trykket fører til at vannet omdannes til en «superkritisk» væske, som verken er gass eller et flytende stoff.

Dersom eksperimentet bærer frukter, skal vulkanen gi islendingene like mye energi som de ville fått fra ti olje- eller gassbrønner. Orka tror tre til fem slike vulkanbrønner kan forsyne Reykjaviks 212.000 innbyggere med strøm og varmt vann, mot 30–35 vanlige geotermiske kraftverk.

Island er et verdens ledende land på fornybar energi, og har en fornybarandel på 71 prosent. Likevel fører biler og kraftintensiv industri til at landet sliter med å nå målene i klimaavtalen fra Paris. Geotermiske kraftverk gir heller ikke helt fornybar energi, og forurenser i form av både CO2 og svovelgass.

(©NTB)