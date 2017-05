Algeries regjeringsparti vant valget

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Valget fant sted torsdag, men ble overskygget av lave oljepriser, svindelanklager og bekymringer om helsen til landets aldrende president, Abdelaziz Bouteflika (80).

Valgdeltakelsen var meget lavt, kun 33 prosent.

Den nasjonale frihetsfronten (FLN) har dominert politikken i Algerie siden uavhengigheten fra Frankrike i 1962. Valgdeltakelsen er som regel lav ettersom mange mener at valgene ikke fører til forandring.

Flere mindre partier boikottet valget.

– Dette er ikke et valg. Det er bare for å late som om at dette er et demokrati, sier Soufiane Djilali, leder for opposisjonspartiet Ny generasjon.

– Landet blir styrt av et regime som er tett knyttet til presidenten. Nasjonalforsamlingen har nærmest ingen innflytelse, sier Djilali.

Valget er det første siden Algerie fikk ny grunnlov. Den innebærer at nasjonalforsamlingen skal være med på å bestemme hvem som blir statsminister. Men kritikerne mener det er tomme ord, og framholder at det er Bouteflika som uansett sitter med mesteparten av makten.

Han har imidlertid vært rammet av flere slag og viser seg sjelden offentlig.

Hver tredje unge algerier er arbeidsledig, og de lave oljeprisene har rammet økonomien hardt. Mange offentlige prosjekter er stanset, og skattene har steget som følge av lavere oljeinntekter.

