Tusk advarer mot at brexit-forhandlingene kan bli umulige

– Disse forhandlingene er vanskelig nok i seg selv. Hvis vi begynner å krangle før de engang har startet, vil det bli umulig, sa Tusk på en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) i Brussel torsdag ettermiddag.

Tusks uttalelse kommer dagen etter at Storbritannias statsminister Theresa May anklaget EU for å blande seg inn i britenes parlamentsvalg 8. juni.

