Tusk: Norge bør være et klimaeksempel for USA

–Det finnes mange måter et land kan bidra til å løse klimautfordringene på. Norge er et godt eksempel på at man kan være en potent tilbyder av olje og gass, samtidig som man satser på fornybar energi. De bør være et oppmuntrende eksempel for våre amerikanske venner, sier EU-presidenten.

Han holdt en felles pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) etter at hun besøkte ham i Brussel torsdag. De forteller at de hadde et godt møte, og at forholdet mellom Norge og EU kun har blitt sterkere i løpet av de siste 25 årene.

– Derfor er det viktig at vi fortsetter samarbeidet om å løse globale utfordringer, slik som klimaproblemene. Norge vil oppfylle sine mål etter avtalen i Paris sammen med EU, sier Solberg.

(©NTB)