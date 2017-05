Trump sikker på at Obamacare er historie

Trump utsetter sin første tur «hjem» til New York som president, for å feire seieren. Med et flertall på 217 mot 213 stemmer, sikret Trump torsdag gjennomslag for et nytt vedtak som erstatter store deler av Barack Obamas signaturreform, Obamacare. Selv understreker presidenten at det ikke bør være tvil om at vedtaket erstatter Obamacare, og han er sikker på å vinne også i Senatet.

Etter flertall i Representantenes hus går forslaget nå videre til Senatet for avstemning, der det også må vedtas for å bli gjeldende. Reformens støttespillere medgir at det kan bli vanskeligere å få den gjennom der, fordi man vil være avhengig av støtte Demokratene.

20 republikanere var blant dem som stemte mot forslaget. I likhet med demokratene var flere av dem sterke motstandere av at retten til helseforsikring innskrenkes og blir merkbart dyrere for mennesker som allerede har en sykdom eller lidelse.

Seier for Trump

At forslaget har fått gjennomslag i Representantenes hus er uansett en massiv seier for president Trump og leder for Representantenes hus, Paul Ryan. De siste dagene har det pågått en intens innsats for å samle stemmer for forslaget.

Trumps forslag til ny helsereform åpner for at delstater kan se bort fra dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke. Moderate republikanere har tidligere motsatt seg dette, men i den nye versjonen av forslaget er det lagt inn en pott på 8 milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser. Det ble tunga på vektskålen for flere republikanerne, som nå har snudd i saken.

Ikke nok

En rekke helseeksperter har imidlertid gått ut og sagt at 8 milliarder dollar ikke er nok til å dekke forsikringskostnadene for dem som vil trenge det.

Barack Obamas helsereform, som ble innført i 2010, har blitt beskrevet som den mest omfattende velferdsreformen i USA siden 1960-tallet. Obamacare sørget for helseforsikring til alle gjennom subsidier til flere millioner amerikanere som ellers ikke ville hatt råd til det.

Trump skriver i en twitter-melding at han vil holde en pressekonferanse i rosehagen utenfor Det hvite hus etter seieren til republikanerne.