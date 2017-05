Tesla i minus tross rekordproduksjon

Kvartalsrapporten onsdag viser en omsetning på 2,7 milliarder dollar, nesten dobbelt så mye som i første kvartal i 2016. Teslas produksjon fra januar til mars er 64 prosent større enn samme periode i fjor. De har så langt i år levert 25.000 biler, mer enn noen gang tidligere for et kvartal. Til tross for dette klarer de ikke å tjene penger og får et resultat på minus 330 millioner dollar for årets første tre måneder. Det er 17 prosent mer penger tapt enn i samme kvartal i fjor, da de tapte 282 millioner dollar. Tapsøkningen er mye større enn ventet.

Under framleggingen av resultatet sa selskapet at årsaken til det store tapet er at de har brukt store ressurser på utvikling av den nye Model 3, som skal i produksjon fra juli. Dette blir den første Tesla-bilen beregnet på folk flest og ikke luksussegmentet i markedet.

