Solberg brifet av «sjefen» før NATO-toppmøtet

Erna Solberg og Jens Stoltenberg omtales begge som «sjefen» av sine medarbeidere.

Da Solberg besøkte Stoltenberg i Brussel torsdag ettermiddag, var det likevel ingen uklarheter om rollefordelingen.

Stoltenberg tok høytidelig imot statsministeren utenfor de gamle brakkene der NATO har sitt hovedkvarter i dag. Så holdt de et møte der han fortalte om planene for toppmøtet den 25. mai. Der skal stats- og regjeringssjefene innvie alliansens nye hovedkvarter bare et steinkast unna.

– Det blir et kort møte, men et viktig møte. Det blir første gang USAs nye president besøker NATO og møter sine allierte. Og det blir første møte med Frankrikes nye president, sa Stoltenberg etter samtalen.

To temaer ventes å dominere møtet: Hva europeiske land bør gjøre for å få opp forsvarsbudsjettene, og hvordan NATO kan bidra mer i kampen mot terror.

– Vi vet at sikkerhetsmiljøet rundt oss er blitt vanskeligere. Det har skjedd mye de siste årene. Det betyr at vi trenger et NATO som er fleksibelt og kan tilpasse seg en ny virkelighet, sa Solberg.

For henne blir NATO-samlingen også første møte med USAs president Donald Trump.

