Senatet godkjenner Trumps første budsjett

Vedtaket ble gjort med 79 mot 18 stemmer, i god tid før tidsfristen ved midnatt fredag kveld.

Dermed sendes det 1.665 sider lange budsjettet tilbake til Det hvite hus for signering av Donald Trump.

Trump fikk ikke gjennomslag for en egen budsjettpost for å finansiere bygging av mur langs grensen mot Mexico. Det ligger dermed an til ny dragkamp om muren de neste fem månedene. Senatorene besluttet imidlertid å sette av midler til nødtiltak for å bedre sikkerheten langs grensen.

Tverrpolitisk enighet

Demokrater og pragmatiske republikanere som klarte å få flertallet til å enes, hindret ikke bare finansiering av Trumps mur, men satte også foten ned for Trumps krav om økte forsvarsbevilgninger og kutt i populære innenlandske programmer og stipendordninger. Flertallet har også hindret kutt i u-hjelp og kutt til miljødirektoratet EPAs budsjett.

Samtidig sikret flertallet økte bevilgninger til blant annet NASA, medisinsk forskning og FBI.

Demokratene roset budsjettenigheten torsdag ettermiddag som et eksempel på tverrpolitisk samarbeid.

Klar til signering

Representantenes hus vedtok budsjettet onsdag, men 103 republikanere stemte imot.

Trump truet på forhånd med å stenge deler av offentlig sektor dersom enighet ikke ble oppnådd innen fristen. Det hvite hus opplyser at Trump kommer til å skrive under på budsjettavtalen.

Tidligere administrasjoner i Det hvite hus har også slitt med å få i stand budsjettavtaler i Kongressen.

