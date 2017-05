SOHR: IS trekker seg tilbake fra by nord i Syria

IS-opprørerne som har beleiret byen fram til nå, forlot alle deler av den torsdag, ifølge London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tabqa ligger langs en viktig forsyningsrute om lag 55 kilometer vest for Raqqa.

Tilbaketrekkingen er et resultat av en avtale som er inngått mellom den USA-støttede opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdere, og lokale ledere i Tabqa. Avtalen innebærer at SDF overtar kontroll over Tabqa.

I henhold til avtalen kan alle opprørere forlate byen sammen med sine familier, i likhet med øvrige sivile. Videre er en sikkerhetskorridor opprettet for dem som ønsker å dra til IS-kontrollerte Raqqa, opplyser SOHR.

