Presidentkandidatene har hatt sine siste valgkampopptredener

Tusenvis av støttespillere møtte opp torsdag kveld for å hylle Le Pen under hennes siste valgkampmøte i Ennemain, nord i Frankrike. Til lyden av heiarop som «president Marine» og «vi elsker deg, Marine», holdt kandidaten fra ytre høyre en forrykende tale. Le Pen snakket om seg selv som en «stemme for folket». Samtidig pekte hun på at rivalen Macron vil bli en president som opprettholder Frankrikes «uutholdelige status quo».

Macron lovet under sin siste valgkampopptreden å bygge et mer effektivt og rettferdig samfunn. 39-åringen oppfordret velgere til å stå imot Le Pens «autoritære, anti-europeiske, nasjonalist-prosjekt». Han avsluttet valgkampanjen sin i sentrum av byen Albi, sør i Frankrike.

Onsdag møttes presidentkandidatene til en siste tv-debatt før valget. To tredeler av seerne mener Macron kom best ut av debatten. Han har hele tiden hatt et klart forsprang på meningsmålingene. Men svært mange velgere sier på forhånd at de verken vil stemme på Macron eller Le Pen i søndagens valg, noe som gjør at ingen tar det for gitt at Macron vil vinne.

