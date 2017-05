Obama støtter Macron

Obama skriver på Twitter at han gir sin støtte til Macron «på grunn av viktigheten av dette valget».

– Jeg planlegger ikke å blande meg inn i mange valg ettersom jeg ikke trenger å stille til valg selv, men det franske valget er svært viktig for Frankrikes framtid og for verdiene som betyr mest for oss, skriver Obama.

– Jeg har beundret Emmanuel Macrons valgkamp. Han har kjempet for liberale verdier. Han har presentert en visjon der Frankrike spiller en viktig rolle i Europa og i verden. Og han har forpliktet seg til å bedre det franske folkets framtid. Han henvender seg til folks håp, ikke deres frykt, skriver Obama.

