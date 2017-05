Macron har anmeldt påstand om konto på Bahamas

Macron mener at han er utsatt for en svertekampanje på nettet, og torsdag anmeldte han spredningene av det han sier er falske nyheter, til franske myndigheter.

Påtalemyndigheten har bekreftet anmeldelsen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kvelden før møtte han den høyrenasjonalistiske presidentkandidaten Marine Le Pen til den siste TV-debatten før søndagens presidentvalg. Der spurte hun ham om han hadde en skjult formue i utlandet.

– Jeg håper at det ikke viser seg at du har en utenlandsk konto på Bahamas, sa Le Pen, ifølge avisen Le Figaro.

Torsdag innrømmet Le Pen i et intervju med BMF TV at hun ikke har bevis for påstanden.

– Ikke i det hele tatt. Hvis jeg ønsket det, ville jeg gjort det i går. Jeg har bare stilt ham spørsmålet. Hvis jeg hadde bevis, ville jeg ha sagt det i går, sier hun.

Macrons har tidligere jobbet i investeringsbanken Rothschild, og han har også være næringsminister i den nåværende sosialistregjeringen,

Den siste og avgjørende runden i presidentvalget holdes søndag.

