Halv million mennesker vaksineres mot kolera i Somalia

Kampanjen iverksettes som følge av at 618 mennesker har dødd av kolera hittil i år. Alt i alt er det registrert over 31.600 tilfeller av den farlige sykdommen i 2017, ifølge WHO.

Koleraepidemien skyldes i stor grad tørken som har rammet Afrikas Horn. 6 millioner mennesker i Somalia risikerer å få for lite mat i tida framover.

«Mangel på tilgang på rent vann og gode sanitærforhold, usikker tilgang på mat og underernæring som følge av tørken har alle bidratt til at antall tilfeller av kolera har økt», ifølge WHO.

