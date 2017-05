Beryktet krigsherre vender tilbake til Kabul

En tungt bevæpnet kolonne med flere hundre kjøretøy eskorterte torsdag Hekmatyar fra Nangarhar-provinsen øst i landet til den afghanske hovedstaden.

Politifolk holdt vakt langs den 16 mil lange strekningen, opplyser innenriksdepartementet.

Hekmatyar er leder for den tidligere opprørsgruppa Hezb-e Islami, som er beryktet for angrepene mot Kabul under den afghanske borgerkrigen på begynnelsen av 1990-tallet.

I september 2016 inngikk gruppen, som antas å ha hatt bånd til al-Qaida, en fredsavtale med den afghanske regjeringen.

Avtalen innebar at gruppa la ned våpnene og avsluttet den væpnede kampen mot myndighetene, samtidig som pågrepne medlemmer av gruppen ble løslatt.

Avtalen beskrives som en milepæl for regjeringen.

Hezb-e Islami var i årevis en av de største opprørsgruppene i Afghanistan. Under den sovjetiske okkupasjon fikk gruppa støtte av CIA. Hekmatyar var i et par korte perioder statsminister på midten av 1990-tallet, før han flyktet til Iran etter at Taliban tok makten i 1996.

Han flyttet senere til Pakistan, der han startet en ny væpnet kamp mot regjeringen til daværende president Hamid Karzai og den internasjonale koalisjonen i hjemlandet.

