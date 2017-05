Abadi vil beholde amerikanske styrker i Irak

Både amerikanske og irakiske kilder opplyser at det pågår samtaler med representanter for amerikanske myndigheter, og at det ligger an til at amerikanske styrker blir i landet for å hindre nye islamistiske opprør.

– Det er en generell forståelse hos begge parter om at en tilstedeværelse på lang sikt vil være i begges interesse. Det er vi enige om, sier en amerikansk tjenestemann.

I så fall vil amerikanske soldater bli stasjonert på eksisterende irakiske militærbaser på minst fem steder rundt Mosul og langs grensa til Syria, ifølge en irakisk tjenestemann.

Han sier at Abadi ser for seg en «beskjeden» irakisk styrke i Mosul sammen med et lite antall amerikanske styrker etter at IS er drevet ut av byen.

Den amerikanske tjenestemannen sier det ikke er snakk om noen uavhengige amerikanske baser i Irak siden det ville kreve mange tusen flere soldater. Det det blir snakk om, er noen tusen, på nivå med de 7.000 som i dag er i Irak.

