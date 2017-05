Trump til Abbas: Gode sjanser for fred i Midtøsten

–Jeg vil støtte deg og jobbe for at du blir den presidenten som signerer den endelige avtalen om fred mellom Israel og Palestina. Det vil lykkes, sa Donald Trump etter å ha møtt palestinernes president.

Han påpekte imidlertid at en slik avtale og dens innhold ikke kan forhandles fram av USA. Trump lover heller å gjøre «alt som trengs» for å være tilrettelegger.

–Palestina og Israel må samarbeide om å få til dette. Jeg vil gjøre alt som kan gjøres for å legge rammeverket for og fasilitere en slik avtale. Vi skal få til dette, sa han.

Samarbeid mot terror

Samtidig lovet Trump å hjelpe palestinerne med å forbedre sin økonomiske situasjon, og han snakket også om å samarbeide med Palestina i kampen mot ekstremistgruppa IS og terrorisme i Midtøsten.

–Fred betyr også å slå IS, de er en trussel mot alle som verdsetter menneskelig liv. Vi snakket om IS og andre terrorgrupper, og vi vil bygge et samarbeid med Palestina om å slå ned på terrorisme, sa Trump.

Abbas uttrykte også et sterkt ønske om å få til en fredsløsning med Israel, men gjentok kravet om at det må skje gjennom en tostatsløsning basert på grensene fra 1967, med Øst-Jerusalem som hovedstad i Palestina.

–Jeg tror at gjennom ditt samarbeid og din forhandlingsevne så kan vi bli partnere i arbeidet med å få til en fred mellom Israel og Palestina, sa den palestinske presidenten.

Abbas påpekte også at en slik løsning vil kunne være til gjensidig interesse mellom USA og Palestina i kampen mot terror.

–Ville stille krav

Selv om Trump nærmest garanterte for å få til en fredsavtale mellom Palestina og Israel, sa han ingenting om hvorvidt han støtter Palestinas krav om en tostatsløsning.

I februar skrotet han USAs ensidige støtte til slik løsning da han sa at han også vil kunne gi sin støtte til en enstatsløsning. Trump luftet via visepresident Mike Pence også like før møtet tanken på at USAs ambassade i Israel kan bli flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem.

Utover at de diskuterte mulige fredsløsninger og kamp mot terrorisme, ble det sagt lite konkret om hva de to presidentene sa til hverandre under onsdagens møte.

På forhånd var det imidlertid ventet at Trump ville stille en rekke krav til Abbas. Kilder nær presidenten sa at kravene blant annet er at palestinerne slutter med sin antiisraelske retorikk, at de gjør sitt for å stanse voldshandlinger, og at palestinske selvstyremyndigheter struper pengeutbetalinger til familier som har palestinske pårørende i israelske fengsler.

Liten støtte

Den aldrende Abbas (82), som representerer Fatah-bevegelsen, har vært palestinernes president og styrt den okkuperte Vestbredden siden 2005. Fatahs palestinske rival Hamas har styrt Gazastripen siden 2006.

Meningsmålinger viser at Abbas har liten støtte i eget folk, og 64 prosent av de spurte på Vestbredden og Gazastripen krevde ved årsskiftet hans avgang.

