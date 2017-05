Tåregass mot massedemonstrasjoner i Caracas 

Sammenstøtene var de siste i en mer enn en måned med uro i den søramerikanske oljenasjonen, som er preget av politisk og økonomisk krise.

Et teppe av tåregass la seg over deler av hovedstaden mens opprørspolitiet forsøkte å stanse et hav av demonstranter på vei gjennom en av hovedgatene øst for Caracas.

Demonstranter kastet steiner og brannbomber mot politiet, som svarte med vannkanoner og ved å fyre av store mengder tåregassgranater og gummikuler.

Uroen i landet har tilspisset seg etter at president Nicolás Maduro iverksatte en prosess for å forsøke å danne en folkekongress som skal erstatte den sittende nasjonalforsamlingen og omskrive landets grunnlov.

Opposisjonen mener Maduro med dette forsøker å unngå et nytt presidentvalg, slik at han kan beholde makten til tross for at han etter deres mening har skylden for at den oljerike søramerikanske nasjonen er preget av akutt råvaremangel og enorm inflasjon.

Selv mener den sosialistiske presidenten at krisen skyldes resultatet av en amerikanskstøttet kapitalistisk konspirasjon.

I løpet av den siste måneden har 31 mennesker mistet livet som følge av den blodige politiske uroen i landet, opplyser Venezuelas statlige påtalemyndighet.

(©NTB)