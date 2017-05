Syria preger møte mellom Putin og Erdogan

Møtet holdes ved Putins landsted i Sotsji ved Svartehavet, dagen etter at Putin mottok Tysklands statsminister Angela Merkel som gjest på samme sted.

Da møtet startet onsdag, sa Putin at hans og Erdogans evne til å snakke sammen om viktige saker, blant dem Syria, viser at forholdet mellom Russland og Tyrkia er i ferd med å bli fullstendig gjenopprettet.

– Syria vil uten tvil være den viktigste av sakene på agendaen på møtet med Putin, sa Erdogan til pressen før avreise fra Ankara.

De to presidentene skal holde en felles pressekonferanse senere onsdag når møtet er ferdig.

Møtet finer sted samtidig som det pågår våpenhvilesamtaler for Syria i Astana i Kasakhstan, i regi av Russland og Tyrkia.

Russland og Tyrkia støtter hver sin side i Syria-krigen, og de to landenes forhold havnet på bunnivå etter at Tyrkia skjøt ned et russisk krigsfly ved grensen til Syria i november 2015. Russland svarte med å innføre restriksjoner på turisme og handel med Tyrkia.

Siden har de to landene begynt å bygge opp igjen forholdet seg imellom.

– Vår felles mål er at blodsutgytelsene i Syria må stanses så fort som mulig, og at det blir oppnådd en politisk løsning som også beskytter vårt lands territoriale integritet. Vi skal opprettholde samarbeidet med Russland for å løse krisen, sa Erdogan før avreise.

