Sivile afghanere drept i angrep rettet mot utenlandske styrker i Kabul 

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, sier at minst åtte personer er drept og 25 såret.

– Dessverre er flesteparten sivile, sier han.

– Vi sjekker fortsatt hva slags eksplosjon det var, men jeg kan bekrefte at utenlandske styrker passerte da eksplosjonen skjedde, sier han videre.

En amerikansk militær talsmann bekrefter at tre soldater ble såret i angrepet, ifølge AP.

Flere sivile biler skal ha blitt ødelagt i angrepet.

Det er ingenting som tyder på at nordmenn er rammet, ifølge norsk UD.

– Utenriksdepartementet er kjent med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få mer informasjon om hendelsen. Det er fortsatt en tidlig fase, men så langt har vi ingen indikasjoner på at nordmenn skal være berørt av angrepet, sier UDs pressevakt, Ingrid Kvammen Ekker.

Rushtrafikk

Angrepet skjedde midt i rushtrafikken like etter klokka 8 lokal tid. Bomben gikk av på veien Shash Darak ved et kontrollpost for afghanske sikkerhetsstyrker. En sikkerhetskilde sier at det var en Toyota Corolla som eksploderte idet NATO-kolonnen kjørte forbi. Øyenvitner beskriver eksplosjonen som svært kraftig, og flere mener bomben ble utløst av en selvmordsbomber.

Dawood Karimi, talsmann for afghanske sikkerhetsstyrker, sier til Al Jazeera at både sivile og afghanske sikkerhetsstyrker er blant ofrene.

Kontrollposten ligger nær den amerikanske ambassaden og trafikknutepunkt rundt Massoud Square. På morgenen er denne delen av byen fylt av tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner. Bilder på sosiale medier og rapporter fra afghanske medier viser blant annet røykutvikling og to tunge pansrede kjøretøyer som er rammet.

Ingen fra de amerikanske styrkene i Afghanistan eller NATOs operasjon Resolute Support har kommentert angrepet ennå.

Varslet våroffensiv

Det er under en uke siden den islamistiske opprørsgruppa Taliban varslet nye angrep mot utenlandske mål i Afghanistan, deres såkalte våroffensiv.

– Hovedmål vil være utenlandske styrker, deres militære infrastruktur og etterretning, og å eliminere deres lokale leiesoldater, skrev Taliban i en uttalelse fredag.

Både IS og Taliban har flere bombeangrep på samvittigheten i Kabul. I begynnelsen av mars mistet 30 mennesker livet da opprørere forkledd som leger angrep et militærsykehus i byen. Hittil i år har det vært fem store bombeangrep i Kabul, der flere hundre sivile er drept eller såret.

USAs forsvarssjef Jim Mattis besøkte nylig Afghanistan, men han ville ikke love å sende flere amerikanske soldater til landet, slik den amerikanske sjefen for NATO-styrkene, John Nicholson, har bedt om.

Nicholson mener at et tilskudd på «noen tusen» soldater trengs for å kunne få et overtak på Taliban, som er på offensiven i flere av landets provinser.

(©NTB)