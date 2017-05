SOHR: Minst fem drept av bilbombe i syriske Azaz

Mange personer ble såret i angrepet, og dødstallet er ventet å stige, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Opprørernes eget mediesenter melder i likhet med SOHR at fem personer ble drept.

Bomben gikk av onsdag, samme dag som Russland, Tyrkia og Iran har invitert det syriske regimet og opprørsgrupper til nye fredssamtaler i Kasakhstans hovedstad Astana.

Angrepet skjedde like ved kontorene til det som omtales som Syrias overgangsregjering, som representerer den syriske opposisjonen i de opprørskontrollerte områdene.

Azaz ligger ved en viktig vei som brukes som forsyningslinje av syriske opprørere. Byen er et samlingssted for den syriske opposisjonen, og mange syrere som har flyktet som følge av krigen, befinner seg også her.

IS har tidligere stått bak flere angrep mot byen.

