Putin og Erdogan sammen bak krav om «sikre soner» i Syria

Statsoverhodene i Russland og Tyrkia møttes på Putins landsted i Sotsji ved Svartehavet onsdag, et tydelig tegn på at forholdet mellom de to landene er i ferd med å bedre seg.

Syria, der de to landene holder med ulike parter, var et viktig tema for samtalene.

Etterpå sa både Putin og Erdogan at de håper det vil bli oppnådd en avtale om sikre soner, slik Russland har foreslått, i samtalene som holdes i Kasakhstan. Også USA og Iran er representert i samtalene om Syria.

Men en representant for den syriske opposisjonen sier forslaget ikke kan godtas slik det står. Ahmed Ramadan sier opprørsgruppene vil kreve skriftlige svar på en rekke spørsmål, deriblant hvorfor man skal utpeke noen «sikre soner» i stedet for å gjennomføre en våpenhvile i hele landet.

Skjøt ned russisk fly

Da møtet startet onsdag, sa Putin at hans og Erdogans evne til å snakke sammen om viktige saker, viser at forholdet mellom Russland og Tyrkia er i ferd med å bli fullstendig gjenopprettet.

Russland og Tyrkia støtter hver sin side i Syria-krigen, og de to landenes forhold havnet på bunnivå etter at Tyrkia skjøt ned et russisk krigsfly ved grensen til Syria i november 2015. Russland svarte med å innføre restriksjoner på turisme og handel med Tyrkia.

Siden har de to landene begynt å bygge opp igjen forholdet seg imellom.

– Normalt forhold

-For litt siden ble vårt forhold satt på prøve. Nå kan vi med ro i stemmen si at relasjonen mellom Russland og Tyrkia er gjenopprettet og vi har igjen et normalt forhold, sa Putin under pressekonferansen.

Putin fortalte at flere russere igjen velger Tyrkia som reisemål. Russland og Tyrkia har også blitt enige om en avtale som skal heve de russiske sanksjonene, ifølge Putin, men han ville ikke spesifisere når de skal opphøre.

(©NTB)