Mange arbeidere innesperret etter gruveulykke i Iran

Gruva ligger utenfor byen Azadshahr, og eksplosjonen skjedde kl 12.45 lokal tid.

Lederen for beredskapsmyndighetene i provinsen Golestan oppgir at 40–50 personer antas å være fanget under bakken, ifølge nyhetsbyrået IRNA. Over 500 arbeidere er ansatt ved gruva.

(©NTB)