Etablering av sikre soner i Syria diskuteres i Kasakhstan 

Det er en kasakhstansk diplomat, Aidarbek Tumatov, som opplyser til nyhetsbyrået Interfax at det russiske forslaget diskuteres under onsdagens møte i Kasakhtans hovedstad Astana. Russiske statlige medier melder at sonene ifølge forslaget skal patruljeres av russiske, tyrkiske og iranske styrker.

Russland har foreløpig ikke offentliggjort forslaget.

Samtalene i Astana foregår på initiativ fra Russland, Tyrkia og Iran, og både representanter for det syriske regimet og opprørerne deltar. Det har vært holdt flere lignende forhandlingsrunder tidligere, uten at det har ført til konkret framgang i fredsprosessen.

For første gang deltok også en utsending fra det amerikanske utenriksdepartementet i samtalene.

Tirsdag snakket dessuten president Vladimir Putin med sin amerikanske motpart Donald Trump på telefonen. Også da var sikre soner blant temaene.

Samtidig som samtalene i Kasakhstan pågår, tar Putin onsdag imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på sitt landsted i Sotsji. Også der er Syria-krigen ventet å være den viktigste saken.

Russland og Tyrkia støtter hver sin part i krigen i Syria. Mens Russland er president Bashar al-Assads nærmeste støttespiller sammen med Iran, støtter Tyrkia deler av opprøret.

Samtalene i Astana foregår parallelt med de FN-støttede fredsforhandlingene i Genève, der det er planlagt en ny forhandlingsrunde senere i mai.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura er også til stede under samtalene i Astana.

(©NTB)